Jaan Kaplinski tagastas Arvo Pärdile olulise teose

Arvo Pärdi Keskus kirjutab sotisaalmeedia leheküljel: «Kirjanik Jaan Kaplinski hoidis aastaid hoolsalt tallel Arvo Pärdivanavanematele kuulunud, 1863. aastal trükitud piiblit. Selle heliloojale tagasitoimetamist oli Kaplinski mitu korda jutuks võtnud ning nüüd sai see teoks. Piibel on Arvo Pärdile eriti kallis, sest just sellest luges helilooja vanaema talle lapsepõlves pühapäeviti ette.