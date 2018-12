Rindeteateid naiskunstnike näitusetandrilt

Hunteri fotod on täis sütitavat energiat, viha ja jõudu. «Feminism ja marksism!» hüüab üks toonase võitluse plakat. Kõrval olev pildiseeria jäädvustab kiretult sarmika seelikus naise. Seeria esimesel fotol hakkab seelik tasahilju tõusma, kuni viimasel katab otsekui burkana naise näo, paljastades samas niueteni ta jalad ja muutes ta otseses mõttes näotuks seksobjektiks. Seksikad kõrgekontsakingad paneb Hunter oma piltidel põlema, et protestida piina ja tervisehädade (nt labajalaluude muundumine) vastu, mida «õrnem» sugu tikk-kontsadel tippides peab kannatama.

See kõik on enne, kui külastaja astub keskuse teise korruse saalidesse, kus on väljas Kris Lemsalu esimene sooloväljapanek Suurbritannia pealinnas, mis oma kompromissitu vaatega elule haakub täielikult Hunteri kunagiste rindeteadetega sugude sõjast.