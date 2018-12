Visuaalselt efektne ja õpetlik jõululugu

Õnneks pole autorid näpu viibutamisega liiale läinud ning vaatajate südametunnistusele koputatakse õrnalt. Visuaalselt efektses lavastuses «Elias maa pealt» on parajas annuses õigeid manitsusi, lavastuses ei mõisteta kedagi otseselt hukka ja nii jääb vanemate enda otsustada, kas nad järgmine kord ostavad lapsele kõrrejoogi või mahla, millel pole plastist lisandit.

Aga ennekõike on «Elias maa pealt» ilus õnneliku lõpuga muinasjutt. Linnalapsed Elias ja Emilia – viimast vaevab hinge mattev allergiline köha – lähevad jõuluvaheajal rannakülas elavale vanaisale ja vanaemale külla. Nii nagu äsja kinno jõudnud «Eia jõulud Tondikakul» nimitegelase vanemad on tööga üle koormatud, on seda ka Eliase ja Emilia ema-isa.