National Geographicu populaarteaduslik sari «Marss» («Mars») ühendab endas draama ja dokumentaalfilmi elemente ning see, ütleb Ron Howard Postimehele telefoni teel antud intervjuus, on televisioonis üsna tavatu. «See oli vägev eksperiment ja mul on tohutult hea meel, et National Geographic seesuguse avantüüriga kaasa tuli.»