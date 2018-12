Juubel on mitmes mõttes siiski formaalne, sest Fixi nime all on esinenud vähemalt kaks, kui mitte kolm üksteisest täiesti erinevat koosseisu. Tegelikult pole isegi bändi vormiline eestvedaja Väino Land olnud Fixiga seotud kõik see aeg – 1980. aastate algul visati ta bändist lihtsalt välja ja naasis mitu aastat hiljem. Aga 50 on ilus arv, miks mitte tähistada.