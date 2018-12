Kai Rüütel: minu tee on ooper

Kui hubases kohvikus tassi Earl Gray taga intervjuuks kohtume, ütleb Kai Rüütel isegi üllatudes, et koduteatris oli see tõesti esimene kord laval olla. «Pabistasin päris tugevasti, et kuidas oma publik mind vastu võtab. On ju teada, et kodus omade ees on kõige raskem esineda. Aga kui saabus etenduseõhtu, oli laval väga hea tunne. Olin seal koos oma armsate õpingukaaslastega Otsa koolist, meil oli fantastiliselt tore kursus. Ja publik oli nii soe, võttis mind nagu oma embusse.»