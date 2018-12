Kaupo Kikkas avab fotonäituse Londonis

Näituse juhtmõtteks on tõdemus, et me kõik peame elu jooksul kodust lahkuma. Ühele võib see tähendada lihtsalt kolimist, teisele karmi põgenemist sõja eest. Kui saaksid minnes kaasa võtta vaid ühe eseme, sulle eriliselt lähedase, sinu isiksuse lahutamatu osa, siis mille valiksid? Sellele küsimusele otsivadki Saunders ja Kikkas vastust kaheteistkümne erineva isiksuse kaudu.

Portreteeritavate hulgas on näiteks kirjanik Dame Marina Warner, disainer Thomas Heatherwick, kes muuhulgas andis kuju Londoni ikoonilisele kahekordsele bussile; parlamendisaadik Margaret Hodge ja Süüria omaaegne kuulsaim mesinik Ryad Alsous.

Näitus koosneb portreedest, esemete fotodest ja esseede kogumikust.

«Minu jaoks on see kui meediumide kolmnurk,» ütleb Kikkas. «Näeme inimest kolme loo – portree, eseme ning essee - abil. Need on küll omavahel põimunud, kuid vaadeldavad ka iseseisvalt.»

Kaupo Kikkase foto Londoni nätuselt. FOTO: Kaupo Kikkas

Frances Stonor Saunders on kirjanik ja BBC raadio saatejuht. Karjääri algusaastail töötas ta ajakirjanikuna, iseäranis keskendudes maailma kriisikolletele. Järgmisel aastal valmib Saundersil raamat, mille üks peatükk kannab samuti nime «What Would You Take?»

Kaupo Kikkas on Eesti fotograaf ja kunstnik, kes on enim laialdast tunnustust pälvinud oma portreedega muusikutest. Kikkase viimaste tööde hulka kuuluvad Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks pühendatud mahukas poeetiline koondportree eesti inimesest, fotoalbum «Saja lugu» ning puid ja elu ringkäiku hõlmav «Treescape». Järgmisel aastal valmib Kikkasel kaheksa aastat töös olnud suurprojekt «Ansel», mis sai tõuke rännakutest fotograaf Ansel Adamsi radadel USAs.

Näitus on avatud 12. detsembrist kuni 4. jaanuarini,12-Star Gallerys Westminsteri linnaosas, aadressil Europa House, 32 Smith Square SQ1P3EU.

