Ugalas ehitatakse Noa laeva

Lumi ja jää, jää ja lumi nii kaugele, kui silm seletab. Mõni ime siis, et kolmel pingviinil ei olegi muud teha, kui üksteisega kakelda ja pidevalt kala järgi haiseda. Ja välja näevad nad ka täpselt ühesugused. On nad aga head pingviinid või on nad pahad pingviinid? Ja kui nad ongi pisut pahad, mis siis ikka nii väga juhtuda…

«Kohtume kell 8 Noa laeval» on üks naljakas ja eriskummaline lugu kolmest pingviinist, tüsedast ületöötanud tuvist ja imeilusast liblikast. Selle loo autor Ulrich Hub on saksa lastekirjanik, näitleja ja lavastaja, kes on hulgaliselt auhindu võitnud just nimelt lastenäidenditega.