Brad Jurjens lennutas muusikavideo filmimiseks Kaarli kirikus drooni

Marek Sadam: «Kui sõber kutsub laulma, siis lauldakse. Brad on väga südamlik ja hea inimene. Nii nagu paljud pealtnäha karmidel, tuksub temaski tegelikult väga suur ja ühiskondliku närviga süda. Tema peale võib kindel olla, peaegi on Bradi loomulik musikaalsus ilus. «First Noel» on originaalis tuntud üle maailma. Pannes seda laulu eesti keelde, jätsin alles põhisõnumi, üksühele tõlge poleks kuidagi kõlanud. Võimalik, et Bradi plaadil kuuldav on isegi veidi sügavam.»