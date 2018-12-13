Täna esineb Tallinnas metal-muusika maailmanimi

13. detsembril astub Tallinna klubi Tapper lavale albumi «Cryptoriana» maailmaturnee raames Briti metal-legend Cradle of Filth.
Inglismaal Suffolk krahvkonnas 1991. aastal loodud Cradle of Filth on avaldanud 12 stuudioalbumit. Neist seni viimane, «Cryptoriana», ilmus 2017. aastal.
Cradle of Filth on:
Dani Filth – vokaal
Martin 'Marthus' Skaroupka – trummid
Daniel Firth – bass
Lindsay Schoolcraft – klahvpillid ja vokaal
Richard Shaw – kitarr
Marek 'Ashok' Šmerda – kitarr
Diskograafia:
«The Principle of Evil Made Flesh» (1994)
«Dusk... and Her Embrace» (1996)
«Cruelty and the Beast» (1998)
«Midian» (2000)
«Damnation and a Day» (2003)
«Nymphetamine» (2004)
«Thornography» (2006)
«Godspeed on the Devil's Thunde»r (2008)
«Darkly, Darkly, Venus Aversa» (2010)
«The Manticore and Other Horrors» (2012)
«Hammer of the Witches» (2015)
«Cryptoriana – The Seductiveness of Decay» (2017)