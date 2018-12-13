Täna esineb Tallinnas metal-muusika maailmanimi

N, 13.12.2018
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Ansambli Cradle of Filth kontserdi plakat.

FOTO: Plakat

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13. detsembril astub Tallinna klubi Tapper lavale albumi «Cryptoriana» maailmaturnee raames Briti metal-legend Cradle of Filth.

Inglismaal Suffolk krahvkonnas 1991. aastal loodud Cradle of Filth on avaldanud 12 stuudioalbumit. Neist seni viimane, «Cryptoriana», ilmus 2017. aastal.

Cradle of Filth on:

Dani Filth – vokaal

Martin 'Marthus' Skaroupka – trummid

Daniel Firth – bass

Lindsay Schoolcraft – klahvpillid ja vokaal

Richard Shaw – kitarr

Marek 'Ashok' Šmerda – kitarr

Diskograafia:

«The Principle of Evil Made Flesh» (1994)

«Dusk... and Her Embrace» (1996)

«Cruelty and the Beast» (1998)

«Midian» (2000)

«Damnation and a Day» (2003)

«Nymphetamine» (2004)

«Thornography» (2006)

«Godspeed on the Devil's Thunde»r (2008)

«Darkly, Darkly, Venus Aversa» (2010)

«The Manticore and Other Horrors» (2012)

«Hammer of the Witches» (2015)

«Cryptoriana – The Seductiveness of Decay» (2017)

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