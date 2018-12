Rein Paku kannatused ja kirgastumine nõukogude armees

Saan aru, et raamatu ämmaemandaks oli Andres Maimik, kellele või kellega filmistsenaariumiks see oli alguses mõeldud. Miks ja kuidas ta sellest filmistsenaariumi punktist ikka edasi kasvama hakkas?

Stsenaariumipõhjaks oli mõeldud Ruitlase «Kroonu», mida mina pidin oma mälestustega täiendama. Filmi ei tulnud, aga mälestused said toona märkmetena kirja ja sealt edasi tekkiski mõte need raamatuks vormida. See oli väga hea mõte.

Sõjavägi on teatud mõttes selline igameheteema, sõjaväega, nii Nõukogude kui ka Eesti omaga seotud raamatuid ikka ilmub ja enamasti neil läheb ka hästi. See on teema, millest meeste seltskonnad sageli rääkima kipuvad. Samuti on Svejk monumendina selle teema kujutamisel ees. Kui riskantne oli sul peene maitsega inimesena seda asja ette võtta, milliseid lõkse otsustasid vältida?

Otsustasin kirjutada ennekõike lugejale, kes ei ole armees käinud ja veelgi parem, kui ei tea ka sellest midagi. Armeeteenistus teemana on pigem raamistus, peaaegu ettekääne, raamat pole meestekas, on pigem naistekas, sest on küll täis seiklusi, kuid räägib kaanest kaaneni tunnetest. Urmas Vadi ütles, et seda raamatut võiks lugeda kasvõi tulnukad, see hinnang vastab igati mu kavatsustele.

Endiste ajateenijate hulgas on käibel selline hoiak, et kes pole ise käinud, see suuda ajateenistust mõista. Milline lollus! Selline only-eigthies-kids-can-understand-eighties bullshit! Me loeme ju raamatuid Teisest maailmasõjast, saja-aastasest sõjast, ristisõdadest ja mitte keegi — ei lugejad ega kirjutajad — pole neid kogenud. Ja mõistame ikka, tõttöelda isegi seda paremini! Selles asja mõte ongi ju, see on ju kirjandus, sõnad ja kujundid, nendega saab luua terveid kujutlusmaailmu, mis mõeldud kaasa elamiseks.

Ka minu raamat põhineb küll mälestustel, kuid on siiski ilukirjandus. Julgen soovitada seda lugeda sellise pilguga.

Kui palju tuli raamatuga seotud mälutöös välja asju, mille olemasolust polnud varem aimu?

Mõnes mõttes vastan, et vaata eelmist vastust. Aga muidugi, kui võtta rohkem kui pooleks aastaks, igapäevaselt ja töiselt fookusesse üks intensiivsemaid perioode oma elust, siis üllatab nii mõnigi mälupilt, mille taasavastad. Kuid veelgi rohkem hägustub sellises töös piir tegelikke minevikusündmusi kajastada püüdva mälu ja kujutlusvõime vahel. Me ei suuda oleviku sündmusigi adekvaatselt võtta, saati siis veel mälestustes marineeritud minevikku. Mäletamine on loomine.

Samas on raamatus nii paljut, mida tundub, et välja ei mõtle.

Üldiselt võin siiski kinnitada, et kõige värvikamad, kõige drastilisemad sündmused on pigem tõsi kui väljamõeldis, noh, need seks, vägivald ja muud kannatused.