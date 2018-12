«Ma kaeban naiste peale nüüd...»

Olen seisukohal, et lugejad ei ole nii lollid, nagu elitistidele mõtelda meeldib. Mis viib omakorda järelduseni, et Tohvri peab olema kõigi nende aastate jooksul teinud midagi õigesti, isegi väga õigesti. Umberto Eco on kunagi kirjutanud, et ameeriklaste maitse alahindamisega pole veel keegi pankrotti läinud. Kas rahvakirjaniku staatusesse tõusnud Tohvri teoste menu näitel võib sama hinnangu anda ka end kirja- ja kirjandusrahvaks pidavatele eestlastele?