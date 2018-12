Rekkor rokib

Lugu ise on lihtne. Rekkori tegelane on jändrik vanamees, kes elab nii, nagu tema ise tahab, see tähendab, et tema lemmiktegevus võiks olla kõrtsis istumine ja jauramine, ent kuna kõrts asub nii kuramuse kaugel, siis jaurab ta omas kodus. Hugh’ mõne lehmaga talu asub inimeste poolt hüljatud paigas, aga ega vanamees inimesi eriti taga igatsegi. Oma jutud saab ta ära ajada koeraga, kes on üsnagi terane vestluspartner, kõva vaidlushaukuja.