Katrin Pauts ja kogukonna unelm

Katrin Pauts on oma jutustamisstiililt tõesti geneetiline muhulane. Oleme ju sajandeid hämaratel talveõhtutel kogunenud mõnesse külaperesse, et enne tulesüütamist „vidust vädada“. Igaüks, kes midagi ütelda tahtis, pidi tegema seda nii, et teine ta suud otsekohe kinni ei paneks.