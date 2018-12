Olen nii Susanit kui Katrinit tundnud juba pikemat aega, Susaniga käisime koos ülikoolis, Katriniga töötasime mõnda aega samal ajal Õhtulehes. Lisaks sellele, et mõlemal naisel on ajakirjanduslik taust, on neil veelgi olulisemalt olemas teletöö taust, mis tähendab, et mõlemale on antud oskus jutustada lugu äärmiselt värvikalt, telele omaselt kiirelt ja hoogsalt. Ja minu meelest on nad ka tüübiti kohati väga sarnased – kui üldse on tugevaid naisi, kes häbenemata ütlevad välja, mida mõtlevad, siis on Susan ja Kat­rin kindlasti nende seas.