Kes oli Tallinnas elanud ja surnud punklegend?

Buzzcocks oli ja on tähtis bänd, siin polnud õnneks sellist kurba asjaolu mängus, et mõni teisejärgulisem kuju mängitakse meie ahtavõitu kultuuriruumis tegelikust suuremaks. Shelley puhul muidugi ei mängitud suurt midagi, ei suuremaks ega väiksemaks – ei mäleta küll, et temast oleks eesti meedias eriti tulnud lugusid stiilis, et legend elab ja töötab siin. Teda kohalik meediaindustri muidugi eriti ei teadnud, polnud ta ju mõni Carl Danhammer.