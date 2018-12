Idaslaavlaste mustad ööd

10. «Sügavad jõed» (Venemaa). Esimene ja ainus film maailmas, mis on kabardi keeles. Kaukaasia kaunites mägedes raiub metsa võimas metsameeste pere, kes satub külas konflikti töötute naabritega ja viimaks saab löömingus hukka. Minu arvates polnudki kõige igavam etnograafiline film. Kuid linastuse järel küsimustele vastanud režissöör Vladimir Bitokov sõnas, et teose mõtteks on näidata kaduvaid tugevaid meeskaraktereid. Minus ei tekitanud need agressiivsed Kaukaasia macho’d mingit erilist tunnet – peale tülgastuse ehk. Nagu ka kõigi nende poolt põlatud nooremas vennas, «nõrgukeses» – peale naisterahvaste filmi ainukeses normaalses tegelases.