Filmiarvustus «Sistersi vennad»: pisut teistmoodi vestern, mida tasub vaatama minna

Filmi režissöör ja kaasstenarist on prantslane Jacques Audiard, kes on oma filmiga «Dheepan» (2015) võitnud ka Cannes’i Kuldse Palmioksa. «Sistersi vennad» on tema kõige esimene ingliskeelne linateos – selle aluseks on kanadalase Patrick Dewitti samanimeline romaan. Audiard on öelnud, et talle ei meeldi vesternid, sest tegelased on seal idioodid. Seda huvitavam on, et üks tänase päeva tunnustatumaid Prantsuse režissööre otsustas oma ingliskeelse etteaste teha just selle filmižanriga.