Kadri Voorand sõlmis lepingu Saksamaa plaadifirmaga

Voorandi muusika on aina enam leidnud positiivset tagasisidet ka väljaspool Eesti piire. Nii ilmus hiljuti Voorandist mahukas artikkel näiteks maailma ühes olulisimas jazziajakiras Jazzwise. Teistehulgas on näiteks John Watson Inglismaa jazziajakirjast Jazz Journal kiitnud Voorandi hääle kvaliteeti, improvisatsiooni ning kujutlusvõimet ja suurepärast lavaenergiat. Samuti on Voorandi loomingut nimetatud meistriteoseks käesoleva kuu Austria peamises jazziajakirjas Jazz Magazine. Hiljuti tundis muusiku tegemiste vastu huvi ka näiteks Deutchlandradio, kuhu samuti Voorand pika intervjuu andis. Need on aga vaid üksikud näited kõrgendatud huvist Voorandi tegemiste vastu.