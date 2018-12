Ikka on hea, kui ühel kohal on kihistusi. Palamuse on koht, kus on kihistusi, ja seda eelkõige tänu Oskar Lutsule. „Palamusest on saanud Paunvere – eesti külaühiskonna sümboolne ruum,“ kirjutab Rein Veidemann seoses Lutsu ja „Kevadega“, osutades muuhulgas ka Paunvere väljanäitusele („Igavesest „Kevadest““, Postimees, 9.12). Kaks ruumi samal ajal koos – reaalne ja sümboolne.