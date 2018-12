Selgusid esimesed kolm Ene Mihkelsoni fondi stipendiumi saajat

Nii Ene-Reet Sooviku kui ka Marju Taukari projektid soovivad tegeleda Ene Mihkelsoni luule analüüsiga. Sooviku projekt tööpealkirjaga «Küülikuaugust alla: Ene Mihkelsoni luule ruumid» keskendub Mihkelsoni luuleilma tähenduslikule ruumilisusele. Marju Taukar plaanib koostöös Joosep Susiga analüüsida Mihkelsoni luulet digitaalhumanitaaria meetoditega. Henrik Sova eesmärgiks on Ene Mihkelsoni keelefilosoofiasse süvenemine.

Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi nõukogu esimehe Hasso Krulli sõnul ei olnud valiku langetamine sugugi kerge. «Kõik taotlused olid omanäolised ja tugevad. On suur rõõm, et Ene Mihkelsoni loominguga soovitakse tegeleda. Kõik, kelle uurimisideed ei olnud sel aastal võimalik toetada, on oodatud osalema konkursil järgmisel aastal.»