Jarek Kasar, Mari Kalkun ja Jaan Pehk jahutavad jõule

«Ma väga ootan seda kontserti. Rasmus on teinud lugudele uued ja suurepärased seaded ning orkestri ees esineda on tõeline rõõm,» kinnitab Jaan Pehk. ««Leitud asjadega» jõuab kätte jõuluaja finišisirge - kingid on kätte saadud, kõhud on kapsast ja verivorsti täis, kõigil on mõnus olla ja meie aitame jõulud aastavahetuse poole juhatada,» lisab Pehk.

«Ees ootab põnev ja üllatusi täis koosseis, sest Jarek Kasari ja Jaan Pehki seltsis juba igav ei hakka. Minu kanda on kontserdil ilu ja igaviku mõõde ning kuuleb laulu vormis parimat eesti talveluulet. Nii Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkester kui ka jazztrio pakatavad nooruslikust energiast. See on hoogne kontsert, kus saab naerda, aga ka mõtiskleda. Dirigent Rasmus Puur on säravamaid noori dirigente, kellega mind seob pikaajaline koostöö ja eks just tema ongi see lüli, kes meid kolme solisti ühendab. Ta on sidunud kava kokku tõeliselt mõnusate keelpilliseadetega,» selgitab Mari Kalkun ja lubab, et lisaks heale muusikale saab publik kindlasti ka kvaliteetset meelelahutust ja -jahutust. «Nii mina, Jaan kui ka Jarek esineme tavaliselt palju sooloartistidena, nii et iga päev just ei kuule meid nii suure koosseisuga esinemas, kus kolme inimese asemel on laval 30!» rõõmustab Mari.