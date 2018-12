Galerii: Kuldmikrofoni pälvis Tõnis Kipper

Tõnis Kipper kommenteeris, et ta on saatejuhina kõik head küsimused ära küsinud.

«Eriti selliste traditsiooniliste ürituste puhul, mis igal aastal järjekindlalt tulevad, siis ilmselt tulebki küsida neid samu asju, sest ilmselgelt on kuulaja iga kord uus, vähemalt ma loodan. Alati on võimalik leida neid nüansse, mida inimene ise ka ei tea ja alati tuleks küsida neid asju, mida sa ise ei tea, sest siis sa oled umbes võrdses seisus kuulajaga,» lisades, et ei ole midagi hirmsamat, kui omavahel hakkavad juttu ajama kaks valdkonna asjatundjat. «Mis see kuulaja seal siis teeb, ta ei saa millestki aru,» rääkis Kipper uudistesaatele «Aktuaalne kaamera.»