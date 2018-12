Selgusid Neitsi Maali nominendid

«Eesti filmiaasta rikkalikkust näitab ainuüksi fakt, et filmiajakirjanikelt said hääletusel punkte koguni 16 erinevat filmi. Eriti rõõmustav on tänavuste dokumentaalide tugevus – seitsmest enim punkte saanud filmist koguni neli olid just dokumentaalfilmid, kaks jõudis ka viie lõpliku nominendi sekka,» kirjeldas valikuprotsessi Eesti Filmiajakirjanike Ühingu juhatuse esimees Andrei Liimets.