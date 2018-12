Eesti keeles ilmunud rahvusvaheline menuk «Homo Deus» kaardistab inimkonna tulevikku

Käesolevat sajandit kujundavad erakordsed väljakutsed, unistused ja painajad alates surma alistamisest kuni tehiselu tekkeni. Mis saab meist siis, kui need kõik teoks saavad? Kuidas kaitsta oma habrast maailma iseenda hävitava tungi eest?

Mis saab demokraatiast, kui Google ja Facebook teavad meie eelistusi ja poliitilisi seisukohti paremini kui me ise? Mis saab heaoluühiskonnast, kui tööturu hõivavad inimeste asemel arvutid, nii et tekib hiiglaslik „kasutu klass“? Kas Silicon Valley hakkab tehnikavidinate asemel looma uusi religioone?

Suurepärase jutuvestja vaimustav teos «Homo Deus. Homse lühiajalugu» vaatleb tulevikku värske ja teistmoodi vaatenurga alt. See lahutab meelt, intrigeerib ja viib mõtted täiesti uutele radadele. Autor väidab, et sõjad jäävad minevikku ‒ surm enda käe läbi on tõenäolisem kui hukkumine relvakonfliktis. Maailma näljahädad kaovad ‒ ülesöömine kujuneb suuremaks ohuks kui nälgimine. Surmast saab kõigest tehniline tõrge ‒ aga surematuse saavutamise nimel hakkab kannatama inimestevaheline võrdsus.