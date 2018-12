Kirjastuselt Tänapäev on ilmunud Aino Perviku uus lasteraamat «NummiPealt ja mujalt: lood ja limerikud», milles on lugusid NummiPeal elavatest inimestest, kellest on varem juttu olnud «Väikeses veidras linnas». Raamatu illustratsioonid on teinud Olga Pärn ja Märt Rudolf Pärn.