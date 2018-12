See on üks väga lihtne lugu: Peedu raudteejaamas omapäi elav kass saab endale kodu, kass reisib Mustamäele ja kaotab kodu, kass leiab taas kodu. Happy end. Veel lihtsam kui Astrid Reinla 48-leheküljeline raamat, millel 16-minutiline film põhineb. Ometi haarab see lugu vaataja jäägitult endasse.