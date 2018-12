Kinodesse jõuab provokatiivne film Silvio Berlusconist

Miljardärist meediamogul ja kauaaegne jalgpalliklubi AC Milan omanik Silvio Berlusconi on sõjajärgse Itaalia pikima ametiajaga peaminister, kes astus 2011. aastal majanduskriisi tõttu tagasi. Siiski oli ta omal ajal rohkem tuntud kaunitest naistest ümbritsetud elumehena, kes korraldas oma villades bunga-bunga pidusid. Kuigi filmi tegevus leiab aset aastatel 2006-2009, hõlmates Berlusconi teist ja kolmandat ametiaega, ei ole «Silvio» sisuks ainult poliitika. Luksuslike orgiate ja ambitsioonikate plaanide keskel vormub portree Berlusconist kui mitmetahulisest isiksusest, mis avaldub eriti selgelt tema ja Veronica Lario pika abielu kokku varisemist näidates.

«See film ei ole Berlusconi poolt ega vastu,» on öelnud Sorrentino. «See on heatahtlik pilguheit vananeva mehe nõrkustele.»

Filmi nimitegelast kehastab Sorrentino pikaaegne kaasteeline Toni Servillo, kes oli peaosas ka Oscari võitnud filmis «Kohutav ilu». Näitleja on intervjuus oma portreteeritava kohta öelnud, et Berlusconi tõi nii filmis kui ka elus poliitikamaailma vaatemängu, mis sarnanes meelelahutusmaailmale. «Mõnus ja vaba õhkkond aitas luua liidrikuju, mis meelitas ligi rahvahulki. Inimesed ei valinud endale esindajat, vaid lasid end meisterlikul petjal võrgutada. Seda tegi ta mõnu pakkudes. Berlusconi trump oli pealiskaudsus ‒ kui sa ei uuri liiga põhjalikult ega vaata liiga lähedalt, siis on kõigil tore.»