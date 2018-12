Taani-Rootsi kultussarja nõrk Vene koopia

Kes on näinud Rootsi-Taani seriaali «Sild», saab aru, miks teiste maade teletegijad end peksavad, et ise sellise idee peale ei tulnud. Õnneks on skandinaavlased valmis formaati müüma. Nii on inglastel ja prantslastel oma sari, vist «Tunnel»; ameeriklastel ja mehhiklastel, tehtud või tegemisel, mingi oma asi; nüüd ka venelastel kahasse eestlastega oma «Sild». Maailm on täis koopiaid. Mõned neist on originaalidest paremad, mõned tõlgendavad originaali vaimukalt, enamik neist võiks aga loomata olla. Vene «Sild» kuulub enamiku hulka.