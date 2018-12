Jõulufilmis «Tiliseb, tiliseb» tormab Arnold Schwarzeneggeri kehastatud meeleheitel pereisa poodi, et leida pojale soovitud mängukanni. Veel hiljaaegu võeti seesugune tormijooks ette ka Barbiede nimel. Barbie võib julgelt kanda maailma kuulsaima nuku tiitlit. Ehkki mõjusfääri arvestades näib «nukk» liigagi lahja nimetusena. On ta kurja juur? Materialistlik bitch? Geniaalne leiutis? Üks on selge: märtsis 60 aasta juubelit tähistav diiva on jätnud endast kultuurilukku märksa enam, kui enamik mänguasju unistadagi võiksid.