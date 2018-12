Vana paha poiss

Selles on juba iseenesest midagi märgilist, kui artist avaldab oma albumi ajal, mil aasta koondtabelid on juba koos. Justkui märk sellest, et saan seda endale lubada ja ülepea võin teha, mida tahan. Atlanta räppar Radric Delantic Davis (39) ehk Gucci Mane üldiselt tagasihoidlikkusega ei hiilga, ühes äsjases intervjuus kuulutas ta ennast näiteks valitsevaks räpikuningaks ja pildus krõbedaid sõnu Eminemi kohta. Mõistagi võiks küsida, kas neil räpifossiilidel on üldse mingit põhjust trooni nimel beef’i kiskuda, kui Soundcloudi noored ja sageli segased tüübid lennutavad ennast arusaamatute algoritmide abil kööginurgast otse tabelite tippu?