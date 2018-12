Nädala plaat: Tommy Cashi uus inimene

Tegusid sellelt plaadilt loodetakse ja loodan seda minagi, sest see on lihtsalt tugev plaat. Tugev, tihe, elektriline; heliliselt, emotsionaalselt ja vist ka kontseptuaalselt mitmekesine; igati läbi tunnetatud, metamorfeeruv; kuulajasõbralik, ent siiski teravate nurkadega; ilma ühegi loota, mille kohta tahaks öelda, et see oleks nüüd võinud plaadilt välja jääda; see on terviklikult teostatud küberkeha.