Selgus teater NUKU juht

«Joonas Tartu valik on tunnustus tema senisele tööle, kus on tasakaalus visionääri tulevikku vaatav pilk ja igapäevase teatritöö edukas juhtimine,» kommenteeris otsust nõukogu esimees Hillar Sein. «NUKU viimaste aastate lavastused on nautinud nii publikumenu kui kõrgeid hinnanguid kriitikutelt ja teatri kunstiline kõrgvormi järgi saab hinnata ka juhi tööd.»

Teatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul on koostöö Joonasega olnud alati inspireeriv ja moodustunud on tugev meeskond. «On suur väärtus, et teatrijuht on loominguline kaasamõtleja,» ütles Rajas. «Samas on väga oluline, et ta oskab hoida majanduslikult selget ja toimivat struktuuri. Oleme saanud teatrisse juurde kutsuda palju noori näitlejaid, lavastajaid, dramaturgi ja kunstnikke.»

Mirko Rajase sõnul on noorele vaatajale suunatud teatri tugevaks alustalaks repertuaar. Tänavuse aasta jooksul on publiku erilise tähelepanu pälvinud paljud lavastused, eraldi võiks nimetada «Pollyanna» ja «Noored hinged». Neist esimene valiti kevadhooaja lõpus publikulemmikuks, A.H. Tammsaare jutustuse «Noored hinged» dramatiseering esietendus sügisel ja etendused jätkuvad jaanuaris. Koos TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 12. lennuga toodi novembris lavale Kafka „Protsess,“ mida on võimalik näha veel märtsis. Menukat suvelavastust "Gulliveri reisid" mängitakse Viinistul ka järgmise aasta suvel.

Kevadhooajal on plaanis neli uuslavastust, Kaja Kannu ja Helle Laasi «Ikaaria mängud» esietendub juba 20. jaanuaril, Jostein Gaarder'i «Apelsinitüdruk» 3. märtsil, Michael Ende «Momo» 14. aprillil ja 19. mail Theodor Seuss Geiseli lugude kollaaž «Dr Seussi maailm.» Sügisel toob välislavastaja Merja Pöyhönen lavale William Shakespeare’i «Tõrksa taltsutuse.»