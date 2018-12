Laur Kaunissaare: mis jääb

Teatrikunstis, kus töö tulemus on äärmiselt ajutine, on eriti oluline see nähtamatu, mis töötajaid ühendab – sõnatu kollegiaalsus, mis on vahel suurem sõprusestki. See püsib ka pärast seda, kui lavad on maha võetud ja koormaautodesse pakitud, rekvisiidid kokku kogutud, kostüümid pestud, aplausid ja komplimendid õhku hajunud ning hämaras argitühjuses võib veel vaid aimata lavastajate intuitsiooni ja näitlejate kujutlusvõimet, mis suutsid paariks tunniks võimatut. See kollegiaalsus ja ajutise osaduse võimalikkus publikuga on vist ainus vastukaal halastamatule kaduvusele, mis on selle oma surelikkuses ehk kõige inimlikuma kunstiala olemuses.