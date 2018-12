Mis ikkagi juhtus? Intervjuu Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperiga

Üks NO99 lipukiri oli, et iga lavastust tuleb teha nagu viimast. Tänu saatusele on viimane lavastus «NO30 Kihnu Jõnn» ja viimaseks etenduseks «NO43 Kõnts». See on küll juhus, et just need kaks teatava rituaalsusega lavastust jäid viimaseks, aga kuidas teie seda kommenteerite?