Hard Rock Laager avalikustas järelfilmi

Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi sõnul pole tegemist esimese festivali videokajastusega. «2004 andsime välja suurepärase ürgses VHS-formaadis kasseti, mis annab välja lausa filmi mõõdu ja sisaldab lisaks esinemistele ka intervjuusid kõigi bändidega, sh. alles tähelendu alustanud Swallow The Suni ja juba legendaarse Dismemberiga,» meenutab ta. «Formaat oli selleks hetkeks lootusetult vananenud ja nii need kassetid meil riiulis oma aega ja kollektsionääride huvi ootavad.» Samuti on Hard Rock Laagrist varasemalt tehtud ka erainitsiatiivil päris korralikke lühiülevaateid.

Tänavune lähenemine on aga igati värske ja kaasaegne. «Esmakordselt on meil välja käia ametlik Hard Rock Laager aftermovie, kus on minu arvates väga hästi esindatud kõik, mida ühel suvisel raske muusika festivalil pakkuda on – ülev atmosfäär, aasta nädalavahetust nautiv rahvas ja loomulikult maailmatasemel bändid suurel laval,» lisab Haavandi.