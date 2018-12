Eesti kunstil läks 2018. aastal väga hästi. Ennekõike oli mööduv aasta täis tugevaid rahvusvahelisi näitusi ning eesti kunstnike rahvusvahelisi edulugusid. Ühenduste loomine ja hoidmine võib olla vaevarikas, ent see on hädavajalik. Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juhataja Maria Arusoo on mõlemad ühel nõul, et see loob eesti kunstivälja edasiseks arenguks veelgi paremad tingimused.