Sõltumatu Tantsu Laval tantsitakse 12 tundi

ELIL-i tegevjuht Lili Tiri: «ELIL-i eesmärk on suurendada liikumispuudega inimeste huvi ja teadlikkust tantsust ja sellest, et ükskõik, mil moel sa tantsid või liigud, see on aksepteeritav ja sinule endale hea ning kasulik. Sel aastal osalevad liikumispuudega tantsijad on erineva võimekusega olles manuaal- või elektriratastooli kasutajad, liiguvad tugiraami või karkude abil. Nende eesmärk on olla eeskujuks ning kutsuda teisigi Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu Sõpruse pst 151a spetsiaalset treeningsaali kasutama - tants võib olla üks sotsiaalse rehabilitatsiooni vorme.»