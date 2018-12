Ansambel U: teeb vana-aasta uue muusika kontserdi

U: liige Tarmo Johannes on esiettekandele tuleva teose kohta öelnud: «Kui päris aus olla, siis arutades ansambliga, keda valida 2018. aasta Residentuu:ri heliloojaks, alustasime tõdemusest «Andrus - ta on hull». Loomulikult kõige paremas mõttes. Residentuu:ri üks kõravaleesmärke on hoida ansambel arenemises, püstitada küsimusi, vaielda, võibolla nihutada paigast mingeid piire. Peab tunnistama, et piiride paigast lükkamisega ei olnud Andrusel abosluutselt mitte mingisuguseid probleeme - esimestes Residentuu:ri kohtumistes küsisime endilt «Mis see on? Miks nii?». Tasapisi erinevaid komponeerimise tahkusid uurivates õpitubades nihkus kõik paika, kujunes välja äärmiselt loominguline koostöö, mis on suubumas peatselt välja tulevasse enam kui tunni pikkusesse oopusesse «Šamaani surm».

Residentuu:r ja valminud teos on täiesti otseses seoses - suur osa õpitubades U: liikmete ning ka publiku poolt loodud materjali on jõudnud teosesse. Et sellisel moel, ei osanud me tõesti ette näha... Ning esiettekande eel oleme täpselt samas seisus nagu aasta alguses – «Mis asi see on? Mida ta tahab?». Usun, et staažikamad U: kuulajad teavad selle koha peal täpselt – kui miski on raskesti määratletav, tasub tähelepanelik olla.»