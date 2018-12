Kinos läheb tulevikus veelgi mugavamaks

Forum Cinemas Baltikumi tegevjuht Kristjan Kongo märkis uue aasta kinotrende tutvustavas pressiteates, et maailmas on tehnoloogiline innovatsioon pigem pidurdumas ning üha rohkem nõuab klient ning ka kino ise keskendub mugavuse suurendamisele.

«Kindlasti on uut tehnoloogiat küll tulemas, näiteks uued elektroonilised ekraanid ning prillivaba 3D tehnoloogia, kuid maailma viimase aja trendid, mis jätkuvad kindlasti ka uuel aastal, näitavad, et peamine rõhk on eelkõige külastajate mugavuse tõstmisel,» rääkis Kongo. «Näeme seda kõikide meie Oden gruppi kuuluvate kinode pealt üle maailma ning ka ju Eestis oleme sellega juba tugevalt alustanud.» Forum Cinemas Coca-Cola Plazas avati kevadel kaks LUXE saali, kus on üksnes mugavad lamamistoolid ning möödunud aastal läbis täieliku uuenduskuuri ka A. Le Coq Sviit.