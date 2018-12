Ehitada keskus, mis on mõeldud just Arvo Pärdi loomingu tutvustamiseks, säilitamiseks, uurimiseks, on väikseim kingitus, millega meie, eestlased, saame avaldada tänu maailmakuulsale heliloojale. Just sellise, 8,5 miljonit eurot maksma läinud kingituse Eesti riik Arvo Pärdile 2018. aastal tegi.