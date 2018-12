Eesti rahvas väärib oma filme

Millal algas filmiaasta 2018 ettevalmistus?

Mulle meeldiks alustada sellest, kui Rein Lang küsis mu käest 2011. aasta paiku, mida oleks vaja teha, et Eesti filmil paremini läheks. Ma ütlesin, et oleks vaja umbes kümne miljoni euro suurust süsti. Kümme miljonit ühele kultuurivaldkonnale juurde anda on ka praegu utoopiline. Lang läks ja mõtles välja plaani, kuidas seda valitsuses n-ö läbi suruda. Ta tuli välja ideega teha täiesti eraldi Eesti Vabariik 100 filmiprogramm ja sellega kingitus eesti rahvale.

Juubeliaasta filmide seas oli palju debütante ja see, mida võis pidada riskiks, õigustas ennast täielikult. Kuidas see nii juhtus?

Ideed valiti välja anonüümselt ja komisjon ei teadnud, et need on debütandid. «Tõe ja õiguse» (Tanel Toomi «Tõde ja õigus» linastub 2019. aasta veebruaris) filmi tegemiseks oli mitu ideed. Üks neist ka Roman Baskini oma, kes oli ju väga kogenud tegija ja tahtis seda väga teha, aga idee ei osutunud valituks. Parimad ideed võitsid.

Ka EV 100 suurima eelarvega dokumentaalfilm on debütandi tehtud, Joosep Matjusel ei ole nii suurt filmi kui «Tuulte tahutud maa» enne olnud. Telesari «Pank» tuli ka täiesti uutelt tegijatelt. Paljud on teledraama puhul küsinud, kas see ikka õigustas ennast, aga ma arvan, et tuligi hoopis teistsugune telesari, kui muidu oleks tulnud. Meil on väljakujunenud teleturul täiesti uued tegijad, kes tahavad ja suudavad telesarju edasi teha.