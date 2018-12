Süüdimatu jant rahvusliku eripära kastmes

See on Eesti-Armeenia ühisfilmi «Lõbus perekond» käivitav sündmus. Eelöeldut arvesse võttes: kui keegi lugejatest peaks seda arvustust armeenlastele tõlkima, palun rõhutada, et mina pole öelnud, et film on «täielik rämps». Nii igaks juhuks. Režissööri sõnul on tegemist melodramaatilise komöödiaga, minu meelest püüdlikult lustliku jandiga, mille filmimisel on aega ja raha pigem kokku hoitud, mitte vastupidi.