Merle Palmiste kehastub legendaarseks ooperiprimadonnaks

«Maria Callase meistriklassi» on kirjutanud tuntud ameerika dramaturg Terrence McNally, kes pälvis selle eest prestiižika Tony auhinna. See räägib loo laulutunnist noortele talentidele, kellele primadonna oma kogemusi jagab. Saame teada, kuidas ta ise tippu jõudis, kuigi pidi taluma pressi ränka kriitikat ja rivaalide kadetsemist. Sekka ka pikantseid seiku kooselust miljonäri Aristoteles Onassisega.

Lavastaja Andrus Vaarik on öelnud, et: «Mele Palmiste «Maria Callase meistriklass» muudab teie maailma – rikkamaks ja kaunimaks. Te avastate, et ooper ei ole vaid väheste valitute nauding, millest teid on ilma jäetud. Et inimhääl, kauneim heli maailmas, suudab liigutada, lohutada, rõõmustada ja vaimustada igaüht meist.»