Raadioteater tervitab uut aastat värske kuuldemänguga

Uue aasta algul Vikerraadio eetris kõlav lugu «Eradetektiiv Ralfi juhtumid» meenutab veel mõndagi aastast 2018, mil suvi oli kuum ja Eesti Vabariik tähistas pidulikult oma sajandat sünnipäeva. Eradetektiiv Ralfil tuleb aga asuda otsima NATO lennukilt kaduma läinud raketti, mis – nagu suure saladuskatte all selgub – on pealegi isemõtlev! Loomulikult pole säärase asja kinnipüüdmine lihtne töö, hea seegi, et jalavaeva vähendab tasuta bussisõit...