MustonenFesti 30. juubel tuleb võimsalt

Barokkmuusika kontsertide sarjast välja kasvanud festival on tõusnud üheks hinnatuimaks ja omapäraseimaks muusikasündmuseks.

Estonia kontserdisaalis, Pärnu ja Jõhvi kontserdimajades, Tallinna raekojas, Vanemuise kontserdimajas, Väravatornis, Tallinna Jaani ja Niguliste kirikus toimuvatel kontsertidel esitatakse enamjaolt klassikalise muusika kuldmeistrite - J. S. Bachi, F. Chopini, C. Orffi, M. Raveli jt muusikat.

MustonenFesti egiidi all on juba kolm aastakümmet esitatud muusikalavade tippartistide kontserte, loodud suurlavastusi ning toodud Eestisse nö piiridest välja minevaid kooslusi. Festival toimus 1990ndatel Barokkmuusika Päevade ja 2000ndatel Avatud muusika opeNBaroque nime all.