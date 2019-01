Berlusconi: film «Silvio» on räige provokatsioon

Valinud filmi tegevusajaks aastad 2006-2009, otsustas «Silvio» režissöör Sorrentino näidata publikule, mis peidab end selle isiksuse taga. «Kogu avalikus elus tegutsemise vältel esines Berlusconi inimesena, kellel on ebatavaline sihikindlus, raudne tahe ja purunematu põikpäisus. Kunagi polnud aru saada, kas selle fassaadi taga oli valu või pettumus. Sellepärast otsustasin, et mind huvitab rohkem selle inimese tundemaailm, kui poliitilised intriigid,» on öelnud filmi režissöör Paolo Sorrentino.

Enne «Silvio» linastumist Itaalias pelgas Berlusconi, et see võib itaallastele meelde tuletada tema kuulsad bunga-bunga peod ja vähendada tema võimalusi naasta poliitikasse. «Ma olen sellest filmist kuulnud. Räägitakse, et see on poliitiline rünnak minu aadressil. Ma loodan, et need kuulujutud ei vasta tõele,» ütles Berlusconi.