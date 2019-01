 Kuidas inimesest sai masin

Kogu nubluloogia jõudis sinna, kuhu ta varem või hiljem jõudma pidi: tehti uurivat ajakirjandust ja selgitati välja, mis on tema pärisnimi. Ma ei teagi, kas asjaolu, et nimi selgus, maailmas ka midagi muutis. Huvitas see lõppkokkuvõttes üldse kedagi?

Minu isiklik lugu Nubluga on järgmine – mu sõber tegi temaga kõige esimese intervjuu (Soundcloudi vahendusel, sest see oli artisti ainus aadress) ja mingil moel ma teda siis teadsin, aga millegipärast ei tahtnud kuulata. Vahel on ju nii, et kui räägitakse kellestki või millestki liiga palju, siis nagu ei tahaks selles osaleda. Ühel sügisesel hommikul aga sõitsin bussiga Luualt Tartusse. Buss oli väike, rahvast palju, bussijuhil mängis raadio Elmar nagu ikka.