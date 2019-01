Uus Lotte film: nunnumeeter kohe põhja!

Film on küll selles osas üsna üheplaaniline, et mingeid erilisi varjatud nalju, mis jõuavad kohale vaid täiskasvanuile, selles filmis ei ole. Lugu on lihtne: Lotte saab endale väikse õe Roosi ja see pisike beebi asub koos Lottega kohe maailma avastama. Lotte selgitab väiksele õele, et küll on hea, et too sündis kohe hommikul, nii on aega terve päeva seiklusi korjata, kuni korv saab täis. Nii nad teele asuvadki.