«Kirjanike asemel käibivad meil mingid zombid ja topised»

Äsja lõppes Eesti Vabariigi juubeliaasta. Millise emotsiooniga sellele tagasi vaatad?

Meeliülendav, just nagu peaksid kannibalid kellegi lähedase inimese sünnipäeva. Sünnipäevalaps ise on, õun suus, ilusti liual sirgu, korralikult läbiküpsetatud, maitsestatud ja ehib peolauda. Krõbedaks grillitu terviseks tõstetakse klaase ja hõisatakse tooste. Kingitusteks on ketšup ja marineeritud kõrvits.

Mida sina vabariigile kingiksid?

Milleks tingiv kõneviis? Kirjanikud kingivad, meil ei ole tasuta bensiinijaamu ega lõunaid, isegi mitte tasuta hambaravi, aga meil on tasuta raamatukogud. Ja mitte ainult sünnipäeval, vaid pea iga päev ja hommikust õhtuni. Tuttav poeet kurtis, et Pariisis on raamatukogud ainult neli tundi avatud – Euroopa võtab ennast siingi koomale.